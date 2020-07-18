2020-07-18T16:43:18+03:00
Общество

Новый детский сад откроют на Лиственной улице в Санкт-Петербурге до конца 2020 года

Трехэтажное здание сможет принять 220 маленьких воспитанников
Лилия КОЗЛОВА
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Детский сад откроют на Лиственной улице в Санкт-Петербурге / Фото: СмольныйДетский сад откроют на Лиственной улице в Санкт-Петербурге / Фото: Смольный
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В Санкт-Петербурге до конца 2020 года откроется новый детский сад в Выборгском районе города. В субботу, 18 июля 2020 года, губернатор Александр Беглов посетил стройку здания. Сейчас его готовность составляет 85 процентов.

- Идут отделочные работы и устройство внутренних инженерных систем, ведется благоустройство территории. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на начало ноября, — сказал глава города.

Трехэтажное здание рассчитано на 220 мест. Здесь будет 12 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет. В новом садике будет бассейн, музыкальный и спортивный залы, изостудии, медицинский блок, пищеблок. Разумеется, на территории установят спортивные и игровые площадки, периметр обнесут оградой.

Детский сад на Лиственной улице строится городом в рамках Адресной инвестиционной программы. Школы, детские сады, медицинские учреждения строятся городом, инвесторами, выкупаются у подрядчиков.

Губернатор отметил, что несмотря на высокий темп ввода новых социальных учреждений, необходимо интенсифицировать их создание, особенно в новостройках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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