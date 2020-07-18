Две тысячи владельцев банковских карт стали жертвами мошенников из Санкт-Петербурга

18 Июль 2020 2020-07-18T17:23:37+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция задержала мошенников, жертвами которых стали около двух тысяч человек. Как стало известно в субботу, 18 июля 2020 года, правоохранители вышли на троих человек, воровавших деньги с банковских карт их владельцев. Делали они это с помощью интернет-магазинов двойников.

- Они создавали сайты-двойники интернет-магазинов известных торговых брендов, имевших внешнее сходство с оригинальными. Затем получали сведения о номерах и кодах банковских карт клиентов и похищали с них денежные средства. Помимо использования «зеркальных» сайтов, реквизиты банковских карт приобретались ими в теневом сегменте Интернета, - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно, так группировка получила информацию о банковских счетах порядка двух тысяч человек. Всего было украдено около четырех миллионов рублей.

Полицейские в ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружили и изъяли более двухсот сим-карт и десять мобильных телефонов с информацией, имеющей доказательственное значение для уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU