Молодой парень развращал 9-летнего внука своей любовницы в Ленинградской области
В Ленинградской области полиция объявила в розыск 27-летнего жителя города Приозерск. Мужчина подозревается в том, что развращал девятилетнего мальчика, внука своей взрослой любовницы. Именно с таким заявлением в пятницу, 17 июля 2020 года, обратилась к правоохранителям мать ребенка.
- 28-летняя женщина рассказала, что в период с февраля по май 2020 года, бывший сожитель ее матери, 27-летний безработный парень, в неустановленном месте неоднократно совершал развратные действия сексуального характера в отношении ее сына 2011 года рождения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.
Что именно делал мужчина с ребенком, источник не уточнил. Когда закончились отношения женщины с молодым любовником тоже не уточняется.
На данный момент полиция приняла меры к розыску подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU