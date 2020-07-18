2020-07-18T17:49:22+03:00
Происшествия

Молодой парень развращал 9-летнего внука своей любовницы в Ленинградской области

В полицию заявила мать мальчика, подозреваемого разыскивают
Лилия КОЗЛОВА
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Жительница Ленобласти обвинила молодого любовника матери в домогательствах к ее сынуЖительница Ленобласти обвинила молодого любовника матери в домогательствах к ее сынуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области полиция объявила в розыск 27-летнего жителя города Приозерск. Мужчина подозревается в том, что развращал девятилетнего мальчика, внука своей взрослой любовницы. Именно с таким заявлением в пятницу, 17 июля 2020 года, обратилась к правоохранителям мать ребенка.

- 28-летняя женщина рассказала, что в период с февраля по май 2020 года, бывший сожитель ее матери, 27-летний безработный парень, в неустановленном месте неоднократно совершал развратные действия сексуального характера в отношении ее сына 2011 года рождения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Что именно делал мужчина с ребенком, источник не уточнил. Когда закончились отношения женщины с молодым любовником тоже не уточняется.

На данный момент полиция приняла меры к розыску подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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