Свадебный лимузин попал в ДТП в центре Санкт-Петербурга

Свадебный лимузин попал в ДТП на Университетской набережной в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Одной паре молодоженов надолго запомнится их свадьба. Вечером в субботу, 18 июля 2020 года, белый лимузин Hummer попал в ДТП с легковым автомобилем Hyundai. Автомобили не смогли поделить дорогу на Университетской набережной. Жених с невестой и гости вынуждены были покинуть свою «карету».

- Начинающая автомобилистка на Hyundai не поделила поворот с лимузином с Университетской набережной на 9-ую линию Васильевского острова, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Судя по фото, опубликованным в сети, удар был не сильный. Машины немного стукнулись друг об друга. Однако движение пришлось остановить для разбирательств.

По предварительным данным, пострадавших нет, только немного изменились планы молодоженов. Отмечается, что они отправились на набережную, чтобы за время ожидания сделать свадебные снимки.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Из-за ДТП проезд по набережной затруднен.