Огромные очереди выстроились на вход в Петергоф
Знаменитый парк-заповедник Петергоф, что находится в Санкт-Петербурге, стал одним из первых, кто открылся для посетителей. Однако с правилами безопасности в условиях пандемии. Парк всегда был популярным местом для прогулок, но в субботу, 18 июля 2020, у его входа выстроились небывало огромные очереди. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.
- Людей потянуло на прекрасное, - прокомментировали пользователи сети.
Люди толпами приезжают, чтобы полюбоваться фонтанамиФото: СОЦСЕТИ
На кадрах видно, как сотни человек очень плотно стоят в очереди на вход. Особой социальной дистанции они не соблюдают. Масок на людях на фото не видно.
С 3 июля для посещения открыты Нижний парк с фонтанами, парк Ораниенбаума и Александрии. Билеты продаются только онлайн, кассы не работают. Прогуляться по паркам можно с 10:00 до 19:00.
Также в связи с пандемией одновременно в парк пускают ограниченное число посетителей. Кроме того, вход возможен только в защитных масках.
ИСТОЧНИК KP.RU