2020-07-18T20:31:33+03:00
Общество

Огромные очереди выстроились на вход в Петергоф

Сотни петербуржцев и гостей города пытаются попасть в знаменитый парк [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Огромные очереди выстроились на вход в парки ПетергофаОгромные очереди выстроились на вход в парки ПетергофаФото: СОЦСЕТИ
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Знаменитый парк-заповедник Петергоф, что находится в Санкт-Петербурге, стал одним из первых, кто открылся для посетителей. Однако с правилами безопасности в условиях пандемии. Парк всегда был популярным местом для прогулок, но в субботу, 18 июля 2020, у его входа выстроились небывало огромные очереди. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Людей потянуло на прекрасное, - прокомментировали пользователи сети.

Люди толпами приезжают, чтобы полюбоваться фонтанами Фото: СОЦСЕТИ

Люди толпами приезжают, чтобы полюбоваться фонтанамиФото: СОЦСЕТИ

На кадрах видно, как сотни человек очень плотно стоят в очереди на вход. Особой социальной дистанции они не соблюдают. Масок на людях на фото не видно.

С 3 июля для посещения открыты Нижний парк с фонтанами, парк Ораниенбаума и Александрии. Билеты продаются только онлайн, кассы не работают. Прогуляться по паркам можно с 10:00 до 19:00.

Также в связи с пандемией одновременно в парк пускают ограниченное число посетителей. Кроме того, вход возможен только в защитных масках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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