2020-07-18T20:35:26+03:00
Общество

Количество долгостроев сократилось в Санкт-Петербурге

Несколько крупных объектов откроют в городе до конца 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге сократилось количество долгостроевВ Петербурге сократилось количество долгостроевФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге сокращается количество долгостроев. Об этом заявил 18 июля 2020 года губернатор Александр Беглов по итогам рабочего объезда Выборгского района, в ходе которого он осмотрел строящиеся поликлинику и детский сад, а также школу и дом молодежи "Форпост", в которых идет капитальный ремонт.

- Еще раз хочу подтвердить, что мы жестко работаем с долгостроями, с подрядными организациями, которые не выполняют требования. Мы платим деньги, у нас нет никаких долгов, мы рассчитываемся со всеми подрядными организациями, даже иногда вперед платим. Долгостроев не должно быть, а недобросовестные подрядные организации должны уходить из Петербурга, - заявил Александр Беглов.

По его словам, город ведет большую претензионную работу. Так называемые "двоечники" включаются в списки недобросовестных подрядных организаций, которым больше нечего делать ни в Петербурге, ни в других субъектах Российской Федерации.

Также в ходе общения с местными жителями губернатор отметил, что очень многие ответственные и добросовестные горожане во время прогулок сегодня носят маски и перчатки для защиты от коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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