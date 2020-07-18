2020-07-18T21:03:29+03:00
Общество

Беглов призвал эффективнее взаимодействовать исполнительную и законодательную власти в Санкт-Петербурге

Градоначальник отметил, что чиновники должны работать слаженно
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Беглов призвал эффективнее взаимодействовать исполнительную и законодательную власти в Санкт-ПетербургеБеглов призвал эффективнее взаимодействовать исполнительную и законодательную власти в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что взаимодействие исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления должно быть более эффективным. В субботу, 18 июля 2020 года, градоначальник привел в пример недостаточно активной работы органов местного самоуправления МО "Остров Декабристов" - муниципальный округ в Василеостровском районе.

- Мы были на Васильевском острове, осмотрели МО "Остров Декабристов". Там хороший сквер, но благоустройство территории вокруг памятника детям блокады находится в безобразном состоянии - это неправильно, - отметил он.

Беглов напомним, что депутаты местного самоуправления должны не только выступать с заоблачными инициативами и заниматься выборами, а работать. В первую очередь недопустимо, чтобы детские и спортивные площадки города были в запустении.

- Для города очень важно, чтобы исполнительная, законодательная власть и местное самоуправление работали слаженно. От этого зависит качество жизни горожан. Одна исполнительная власть, конечно, может многое, но без двух других это очень сложно, - подчеркнул глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беглов призвал эффективнее взаимодействовать исполнительную и законодательную власти в Санкт-Петербурге
Количество долгостроев сократилось в Санкт-Петербурге
Огромные очереди выстроились на вход в Петергоф
Свадебный лимузин попал в ДТП в центре Санкт-Петербурга
Рыжий мужчина в черной маске три часа жестко насиловал прохожую девушку в Санкт-Петербурге
Водопад воды с 15 этажа высотки затопил дом в Парнасе
Молодой парень развращал 9-летнего внука своей любовницы в Ленинградской области
Две тысячи владельцев банковских карт стали жертвами мошенников из Санкт-Петербурга
Новый детский сад откроют на Лиственной улице в Санкт-Петербурге до конца 2020 года
Ремонт дома молодежи «Фортпост» в Санкт-Петербурге закончится в 2021 году
Детскую поликлинику откроют до конца 2020 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Массовое ДТП перекрыло движение на КАД 18 июля в Санкт-Петербурге
Грузовик развалился на КАД у съезда в Парголово в Санкт-Петербурге
Японскую школу в Санкт-Петербурге отремонтируют к 1 сентября 2020 года
ЗСД встал в пробку из-за ДТП на пути из Санкт-Петербурга
КАД полностью перекроют на время парада 26 июля в Санкт-Петербурге
Заболеваемость коронавирусом снизилась в Санкт-Петербурге 18 июля
Двух мошенниц задержали за кражу денег у пенсионерки в Санкт-Петербурге