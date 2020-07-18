Беглов призвал эффективнее взаимодействовать исполнительную и законодательную власти в Санкт-Петербурге

18 Июль 2020 2020-07-18T21:03:29+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что взаимодействие исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления должно быть более эффективным. В субботу, 18 июля 2020 года, градоначальник привел в пример недостаточно активной работы органов местного самоуправления МО "Остров Декабристов" - муниципальный округ в Василеостровском районе.

- Мы были на Васильевском острове, осмотрели МО "Остров Декабристов". Там хороший сквер, но благоустройство территории вокруг памятника детям блокады находится в безобразном состоянии - это неправильно, - отметил он.

Беглов напомним, что депутаты местного самоуправления должны не только выступать с заоблачными инициативами и заниматься выборами, а работать. В первую очередь недопустимо, чтобы детские и спортивные площадки города были в запустении.

- Для города очень важно, чтобы исполнительная, законодательная власть и местное самоуправление работали слаженно. От этого зависит качество жизни горожан. Одна исполнительная власть, конечно, может многое, но без двух других это очень сложно, - подчеркнул глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU