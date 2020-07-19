2020-07-19T09:14:43+03:00
Общество

Погода в Санкт-Петербурге на 19 июля 2020: жарко и без осадков

Днем столбик термометра покажет до +26 градусов
Евгения МОСКВИНА
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Жара вернулась на выходные в Санкт-Петербург.Жара вернулась на выходные в Санкт-Петербург.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Во второй выходной день погода продолжает радовать Петербург. В воскресенье, 19 июля, в городе будет настоящее лето. По данным Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем температура воздуха в городе поднимется от +24 до +26 градусов. Тем временем уже в 9 утра столбик термометра показывает уверенные +21.

При этом днем ожидается переменная облачность, поэтому палящее солнце иногда будет прятаться. Осадков синоптики сегодня не ждут. Не должен нарушить планы горожан и ветер - он сегодня будет слабым.

Смогут насладиться летом и метеозависимые люди: атмосферное давление в течение дня существенно не будет меняться. В ночь на понедельник, 20 июля, температура воздуха в Петербурге опустится до +15...+17 градусов. А новая рабочая неделя тоже начнется с жары - синоптики обещают +26 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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