2020-07-19T09:40:34+03:00
Общество

Три рейса из Пулково отменили 19 июля

Еще несколько самолетов из Санкт-Петербурга задержатся
Евгения МОСКВИНА
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19 июля отменили несколько рейсов из Пулково.19 июля отменили несколько рейсов из Пулково.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В воскресенье, 19 июля, из петербургского аэропорта не состоятся несколько рейсов. Судя по данным онлайн-табло Пулково, отменен вылет в Тюмень, а также не полетят из Северной столицы два самолета в Москву. Кроме того, еще два рейса из Петербурга задержат. Придется подождать пассажирам своего вылета до Симферополя, который должен был состояться в 14:20. Сейчас его время вылета назначено на 15:55. Также не отправится вовремя борт из Пулково до Екатеринбурга. Его планируют задержать на 45 минут, и вместо 14:30 самолет вылетит в 15:15.

Также 19 июля отменены несколько самолетов на прибытие. Не состоялись утренние рейсы в Петербург из Воронежа и Тюмени. Значится отмененным и самолет в 14:50 из Симферополя. А также не состоится вылет из Москвы в Санкт-Петербург в 23:40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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