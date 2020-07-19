2020-07-19T10:26:54+03:00
Происшествия

Просидевших в колодце почти неделю котов спасли в Ленобласти

Пушистые угодили в «ловушку» в деревне Разметелево
Евгения МОСКВИНА
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Кота и кошку спасли в Разметелево. Фото: скриншот видеоКота и кошку спасли в Разметелево. Фото: скриншот видео
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Со дна колодца в деревне Разметелево в Ленобласти волонтеры организации «Кошкиспас» вытащили кота и кошку. Животные угодили в старый неработающий колодец и просидели там почти неделю.

– Кот и кошка оказались домашними питомцами, пропавшими из дома 6 дней назад, - поделились в «Кошкиспас».

Как рассказали спасатели, несмотря на близость колодца к дороге, услышали жалобные крики пушистых местные жители не сразу. А когда котов заметили, на помощь пришлось звать специалистов. Чтобы вызволить потеряшек, организовали целую операцию: на дно колодца волонтеры спустились на тросах. Теперь котики в безопасности.

Старый колодец в деревне после случившегося заколотили фанерой. Спасатели говорят, что падение кошек в них – случай вовсе не редкий. А еще призывают не проходить мимо открытых люков и тех же колодцев, а закрыть их или позвонить в администрацию.

– Так можно предотвратить опасность падения, травм и гибели не только животных, но и людей, особенно детей, – добавляют в «Кошкиспас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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