2020-07-19T10:41:25+03:00
Общество

Более 13 тысяч петербуржцев за сутки обследовали на коронавирус

А 27 горожан сообщили о прибытии из другой страны
Евгения МОСКВИНА
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Ежедневно в Петербурге обследуют горожан на коронавирус.Ежедневно в Петербурге обследуют горожан на коронавирус.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге продолжают ежедневно тестировать на коронавирус местных жителей, чтобы выявить случаи заболевания. По оперативным данным Смольного на 10:00 утра воскресенья, 19 июля, за сутки в городе обследовали еще 13272 человека. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1832 петербуржцев. Из них 304 помещены в обсерватор, 1096 проходят самоизоляцию дома, а 432 определены как «контактные». Кроме того, о прибытии из другой страны на территорию России сообщили за сутки 27 жителей города.

Напомним, что накануне, 18 июля, коронавирус подтвердился еще у 238 петербуржцев. Так, общее число зараженных с начала пандемии в городе составило 29 144 горожан. Выздоровели в Петербурге за все время от COVID-19 уже 22 212 пациентов. Смертей в общей сложности зафиксировали 1755. Уже вторую неделю в городе наблюдается положительная тенденция, а число новых случаев коронавируса с каждым днем снижается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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