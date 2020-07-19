Еще 202 случая коронавируса выявили в Санкт-Петербурге за сутки

19 Июль 2020 2020-07-19T11:12:11+03:00

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Северная столица продолжает бороться с коронавирусом. И хотя в последние недели прирост больных идет на спад, пока ни один день не обходится без новых случаев COVID-19. Так, по последним данным, в воскресенье, 19 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге было зарегистрировано еще 202 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число пациентов с выявленным COVID-19 в городе достигло 29 346.

- За сутки выздоровел еще 101 человек. Общее число выздоровевших составило 22 313, - сообщается в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

По новой статистике также прибавилось количество смертей от коронавируса. За сутки зарегистрировали 26 летальных исходов. Общее количество смертей от COVID-19 в Петербурге составило 1 781 человек.

По всей России за сутки выявлено 6 109 новых случаев коронавируса, а полностью выздоровели за последние 24 часа еще 3 481 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU