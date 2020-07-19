Днем 19 июля в Санкт-Петербурге развели четыре моста

19 Июль 2020 2020-07-19T11:25:57+03:00

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Жители Петербурга днем 19 июля наблюдают необычную картину – при свете дня в центре города развели мосты. Все дело в том, что в это воскресенье проходит первая дневная репетиция парада в честь Дня Военно-морского флота, который состоится 26 июля.

Так, с 11:00 до 12:15 часов, по данным «Мостотреста», будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. За это время по Неве пройдет строй из двух десятков боевых кораблей.

В центре Петербурга 19 июля ограничено движение транспорта. Фото: Яндекс.Карты.

ИСТОЧНИК KP.RU