Ссора двух мужчин на парковке в Колпино закончилась стрельбой

19 Июль 2020 2020-07-19T12:08:53+03:00

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В прошедшую субботу в поселке Понтонный Колпинского района было неспокойно. Двое мужчин не поделили парковочное место. Дело закончилось стрельбой из травматического пистолета.

Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, рано утром 18 июля в полицию обратился 28-летний молодой человек. Он рассказал, что на парковке на улице Клубной после ссоры в него трижды выстрелил неизвестный мужчина, а затем скрылся. Парня осмотрели медики и отпустили в удовлетворительном состоянии на лечение домой.

А днем стрелявшего мужчину уже ждала встреча с полицейскими. 51-летний рабочий одного из музеев Петербурга рассказал им свою историю: якобы парень сам угрожал ему и его жене ножом. После чего мужчина сделал предупредительные выстрелы в воздух и еще два – в сторону молодого человека. К слову, на парковке не было видеонаблюдения. Полиция разбирается, кто прав, а кто виноват, и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU