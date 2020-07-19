«Метеоры» вновь запустили из Санкт-Петербурга в Петергоф

19 Июль 2020 2020-07-19T14:17:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петергоф снова можно отправиться по воде – на «Метеорах». Они возобновили свою работу, сообщают в Комитете по развитию туризма. Правда, в расписании теплоходов до «столицы фонтанов» не так много: ходят они раз в час.

- При условии увеличения спроса, частоту перевозок увеличат, - рассказали в Комитете.

В Петербурге «Метеоры» стартуют от Адмиралтейской набережной и принимают пассажиров с 10:00 до 17:00. Отправление от Сенатской площади осуществляется каждый час с 10:10 до 17:10. А от причала рядом с Зимним дворцом «Метеор» следует в 20 минут каждого часа.

Из Петергофа теплоход до Адмиралтейской набережной следует с 12:00 до 18:00. А до Зимнего дворца – с 11:00 до 18:00.

Стоимость такой прогулки для детей составляет от 450 рублей, а для взрослых – от 750. Напомним, что с 3 июля для посещения открыты Нижний парк с фонтанами, парк Ораниенбаума и Александрии. Правда, желающих полюбоваться Петергофом так много, что на входах в эти выходные выстраиваются огромные очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU