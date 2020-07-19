2020-07-19T15:06:42+03:00
Происшествия

Убийство кота расследует полиция в Ленобласти

Дачник считает, что в животное выстрелил его сосед
Евгения МОСКВИНА
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В Киришах полиция расследует убийство кота.В Киришах полиция расследует убийство кота.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В одном из садоводств Киришского района в Ленобласти полиция проводит проверку после смерти кота. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером, 18 июля, к правоохранителям обратился 67-летний дачник. Он рассказал, что несколько дней назад пропал его питомец. Во время поисков он обнаружил животное уже мертвым. В области шеи у кота дачник заметил отверстие от металлической пульки, поэтому решил, что животное убили. Более того, мужчина даже указал на подозреваемого - своего соседа.

- Полицейские опросили соседа заявителя. 60-летний мужчина пояснил, что действительно имеет в собственности пневматический пистолет, который приобрел в 2014 году, чтобы стрелять по воронам, но соседского кота не убивал, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Сейчас полиция разбирается в случившемся и проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с животным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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