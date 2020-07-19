2020-07-19T17:34:22+03:00
Общество

Умер лама буддийского дацана в Санкт-Петербурге

Лосал Жамсо скоропостижно скончался на 42 году жизни
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге умер лама дацана. Фото: vk.com/dazanspbВ Петербурге умер лама дацана. Фото: vk.com/dazanspb
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В Петербурге 17 июля скоропостижно скончался лама дацана Гунзэчойнэй Ломал Жамсо. Ему был 41 год. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили на странице дацана в соцсети «ВКонтакте».

- Прихожане помнят его по добрым и мудрым словам, так помогающим в затруднительных жизненных ситуациях, он мог очень доступным и простым языком рассказать о сложной буддийской философии, ритуалах и обрядах, Учении Будды, - вспоминают в дацане.

Отмечается, что похоронят Ломала Жамсо на родине - в Забайкальском крае. В Петербурге Баир Бальжинимаев (имя при рождении) служил с 2017 года. В дацане Гунзэчойнэй он вел приемы и духовные консультации для прихожан. До этого он продолжительное время работал в Жуд Дугане в Иволгинском буддийском дацане, а в 2010-2011 годах проходил обучение в Тибете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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