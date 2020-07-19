2020-07-19T18:15:38+03:00
Спорт

Состав "Зенита" на матч со "Спартаком": с капитанской повязкой выйдет Бранислав Иванович

До этого серб пропустил несколько игр из-за несчастья в семье
Александра СУРИС
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"Зенит" выставил боевой состав и не менее сильный запас Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит""Зенит" выставил боевой состав и не менее сильный запас Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
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"Зенит" объявил стартовый состав на матч полуфинала Кубка России, который пройдет 19 июля 2020 года в 18.30 на "Газпром Арене". Против московского "Спартака" на поле выйдет действительно боевой состав.

Место в воротах займет Михаил Кержаков. Основной вратарь Андрей Лунев получил травму в матче против "Ахмата", Но, судя по тому, как Кержаков провел предыдущий отрезок регулярного чемпионата, наши ворота под надежной охраной.

Также на поле с первых минут появятся Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Малком, а также наша идеальная связка нападающих - Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Капитанскую повязку в этом матче Артем вернул Браниславу Ивановичу. Напомним, сербский защитник пропустил несколько игр из-за несчастья в семье. Это его первый выход на поле после возвращения из-за границы.

В запасе у "Зенита" сегодня два вратаря - Александр Васютин, а также Даниил Одоевский ("Зенит"-2). Кроме того, на скамейке запасных Смольников, Оссорио, Маммана, Оздоев, Мусаев, Шатов, Ерохин, Сутормин, Ригони и Дриусси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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