2020-07-19T19:04:01+03:00
Общество

МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающихся грозах

На следующей неделе в городе будет похолодание
Евгения МОСКВИНА
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Петербург ждут похолодание и дожди.Петербург ждут похолодание и дожди.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Выходные в Петербурге выдались по-настоящему летними, даже несмотря на небольшой воскресный дождь. После них в город придет похолодание. Но не сразу: начало рабочей недели все-таки будет жарким. В понедельник, 20 июля, столбик термометра может подняться аж до +28 градусов. Тем не менее, в город идут дожди. В МЧС петербуржцев предупреждают даже о надвигающемся шторме – грозах и сильном ветре.

Затем дожди будут сопровождать горожан всю неделю, так что зонты можно заготовить надолго. По прогнозам синоптиков похолодание начнется со среды, 22 июля. В середине недели температура воздуха может опуститься до +18 градусов. Кроме того, в этот день ожидают в Петербурге и сильные порывы ветра.

Со среды выше +20 до конца недели не обещают. А одним из самых холодных дней может стать пятница: температура за окном может составить +16 градусов. В субботу тоже не исключают грозу. Кроме того, несладко придется и метеозависимым людям. С понедельника атмосферное давление будет понижаться. Тоже самое прогнозируют во вторник и среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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