2020-07-19T19:32:34+03:00
Общество

Богослужения возобновили в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга

Из желающих посетить музей-памятник выстроилась очередь [видео]
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Исаакиевский собор открылся для посетителей.Исаакиевский собор открылся для посетителей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

С 19 июля в Исаакии возобновили богослужения. Кроме того, горожане и гости города уже могут полюбоваться видами Северной столицы с колоннады собора. Конечно, в связи с пандемией запускают туда ограниченное число человек. Но желающих посетить Исаакиевский очень много. И в субботу, и в воскресенье на входе образовалась очередь.

Запускают посетителей на колоннаду с интервалом в 15 минут. Обязательно нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Увидеть музеи-памятники «Исаакиевский собор» можно ежедневно, кроме среды (выходной), с 10:30 до 18:00 часов. Если захочется на экскурсию – ее организуют только в группе не больше 5 человек. А после 18:00 и до 21:30 посетить Исаакий можно только самостоятельно, экскурсии в это время не проводят. Вход на колоннаду открыт до 17:30. Попасть наверх можно за 200 рублей, в билет внутрь самого Исаакия стоит 350 рублей.

Исаакиевский собор вновь открыл свои двери для посетителей.Исаакиевский собор вновь готов встречать туристов и жителей Петербурга в связи с ослаблениями ограничений, принятых в связи с распространением COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После победы над «Спартаком» «Зенит» запустил хэштег #ИграйтеКакЗенит
«Зенит» вышел в финал Кубка России, обыграв «Спартак» со счетом 2:1
Mercedes насмерть сбил велосипедиста на Шлиссельбургском проспекте
Мини-огород с тыквой и картофелем обнаружили петербуржцы на набережной Мойки
Богослужения возобновили в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга
МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающихся грозах
Состав "Зенита" на матч со "Спартаком": с капитанской повязкой выйдет Бранислав Иванович
Умер лама буддийского дацана в Санкт-Петербурге
Убийство кота расследует полиция в Ленобласти
«Метеоры» вновь запустили из Санкт-Петербурга в Петергоф
Двухлетний ребенок выпал с 5 этажа в Тосно
Семь стационаров Санкт-Петербурга готовятся возобновить плановую госпитализацию
Ссора двух мужчин на парковке в Колпино закончилась стрельбой
Днем 19 июля в Санкт-Петербурге развели четыре моста
Еще 202 случая коронавируса выявили в Санкт-Петербурге за сутки
Более 13 тысяч петербуржцев за сутки обследовали на коронавирус
Просидевших в колодце почти неделю котов спасли в Ленобласти