Богослужения возобновили в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга

19 Июль 2020 2020-07-19T19:32:34+03:00

Изменить размер текста: A A

С 19 июля в Исаакии возобновили богослужения. Кроме того, горожане и гости города уже могут полюбоваться видами Северной столицы с колоннады собора. Конечно, в связи с пандемией запускают туда ограниченное число человек. Но желающих посетить Исаакиевский очень много. И в субботу, и в воскресенье на входе образовалась очередь.

Запускают посетителей на колоннаду с интервалом в 15 минут. Обязательно нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Увидеть музеи-памятники «Исаакиевский собор» можно ежедневно, кроме среды (выходной), с 10:30 до 18:00 часов. Если захочется на экскурсию – ее организуют только в группе не больше 5 человек. А после 18:00 и до 21:30 посетить Исаакий можно только самостоятельно, экскурсии в это время не проводят. Вход на колоннаду открыт до 17:30. Попасть наверх можно за 200 рублей, в билет внутрь самого Исаакия стоит 350 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/791362" frameborder="0"></iframe> Исаакиевский собор вновь открыл свои двери для посетителей.Исаакиевский собор вновь готов встречать туристов и жителей Петербурга в связи с ослаблениями ограничений, принятых в связи с распространением COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU