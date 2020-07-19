2020-07-19T20:54:20+03:00
Общество

Мини-огород с тыквой и картофелем обнаружили петербуржцы на набережной Мойки

Горожане удивились таким «украшениям» на газоне в центре Северной столицы
Евгения МОСКВИНА
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Фото: vk.com/peterburg_krasivФото: vk.com/peterburg_krasiv
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Теплые летние дни не прошли в Петербурге бесследно. Прямо на набережной Мойки вырос куст картофеля по соседству с тыквой, которая прославилась в городе еще два года назад. О поспевающем урожае рассказали в группе общественного движения «Красивый Петербург».

- Несмотря на, казалось бы, непростые условия и соседство с проезжей частью, тыква отлично поживает, а рядом с ней пророс куст картофеля, - отметили активисты.

В комментариях к записи у петербуржцев возник спор по поводу такого огорода. Кто-то умиляется и радуется кустам бахчи и корнеплода. А кто-то считает такие «украшения» на газоне в культурной столице «провинциальными».

К слову, для тех, кому хочется вырастить что-нибудь на земле, в Петербурге придумали общественный огород. Его открыли в прошлом году по инициативе жителей Петроградского района в новом городском пространстве на набережной Карповки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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