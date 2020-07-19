Mercedes насмерть сбил велосипедиста на Шлиссельбургском проспекте
Утром в воскресенье, 19 июля, в Санкт-Петербурга произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и велосипедиста. В районе дома №13 по Шлиссельбургскому проспекту водитель Mercedes сбил молодого человека на двухколесном транспорте. Об этом рассказали очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Петербург».
На место аварии тут же выехала бригада медиков, однако от полученных травм парень скончался на месте до ее прибытия.
- Мерседес сбил велосипедиста, на вид 20-ти лет, - сообщили очевидцы. - К сожалению, он скончался на месте до прибытия сотрудников скорой.
По предварительной информации, все произошло в зоне пешеходного перехода. По факту случившегося правоохранители уже начали проверку. Обстоятельства произошедшего уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU