2020-07-19T20:31:41+03:00
Происшествия

Mercedes насмерть сбил велосипедиста на Шлиссельбургском проспекте

От полученных травм молодой человек скончался на месте
Евгения МОСКВИНА
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"Мерседес" сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today"Мерседес" сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today
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Утром в воскресенье, 19 июля, в Санкт-Петербурга произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и велосипедиста. В районе дома №13 по Шлиссельбургскому проспекту водитель Mercedes сбил молодого человека на двухколесном транспорте. Об этом рассказали очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Петербург».

На место аварии тут же выехала бригада медиков, однако от полученных травм парень скончался на месте до ее прибытия.

- Мерседес сбил велосипедиста, на вид 20-ти лет, - сообщили очевидцы. - К сожалению, он скончался на месте до прибытия сотрудников скорой.

По предварительной информации, все произошло в зоне пешеходного перехода. По факту случившегося правоохранители уже начали проверку. Обстоятельства произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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