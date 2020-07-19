2020-07-19T21:25:46+03:00
Спорт

«Зенит» вышел в финал Кубка России, обыграв «Спартак» со счетом 2:1

Решающий для петербуржцев матч состоится 25 июля в Екатеринбурге
Евгения МОСКВИНА
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"Зенит" вышел в финал Кубка России."Зенит" вышел в финал Кубка России.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербуржцы ликуют! Со счетом 2:1 «Зенит» обыграл на домашнем поле московский «Спартак» в полуфинале Кубка России 19 июля. Успешный для сине-бело-голубых матч прошел на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Авторами голов у «Зенита» стали нападающий Артем Дзюба и полузащитник Далер Кузяев. В московском клубе отличился точным ударом Александр Соболев.

Теперь сине-бело-голубым предстоит побороться за Кубок с подмосковными «Химками», которые в первом полуфинале обыграли «Урал» со счетом 3:1. Финальный матч Кубка России пройдет на «Екатеринбург Арене» 25 июля. К слову, в победе петербуржцев не сомневался перед матчем и народный артист Михаил Боярский.

Зенит - Спартак 1:0 гол Дзюба пенальти 19.07.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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