2020-07-19T21:13:03+03:00
Спорт

После победы над «Спартаком» «Зенит» запустил хэштег #ИграйтеКакЗенит

Ранее петербургская команда выслушала критику в свой адрес
Евгения МОСКВИНА
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"Зенит" вышел в финал Кубка России."Зенит" вышел в финал Кубка России.Фото: Александр ГЛУЗ
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В официальном аккаунте «Зенита» в Twitter после победы команды в полуфинале Кубка России опубликовали лаконичную запись с хэштегом «Играйте как «Зенит».

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказал недовольство по поводу судейства на матче 29-го тура РПЛ «Зенита» и «Ахмата».

- Предлагаю сделать хештег «Судите Спартак как «Зенит», тогда мы будем чемпионами, - отметил тогда Федун.

Критику в адрес петербуржцев, конечно, не поддержали болельщики сине-бело-голубых, в том числе и народный артист Михаил Боярский. После победного твита фанаты клуба восприняли хэштег как ответ на ту самую критику.

Напомним, что на домашнем поле «Газпром Арена» 19 июля 2020 года «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в полуфинале Кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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После победы над «Спартаком» «Зенит» запустил хэштег #ИграйтеКакЗенит
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