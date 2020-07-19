"Лучше я буду говорить о футболе на поле": Доменико Тедеско прокомментировал поражение "Спартака" в полуфинале Кубка России

19 Июль 2020 2020-07-19T23:15:53+03:00

Тедеско признал, что это была игра учителей против учеников Фото: ФК "Зенит"

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Вечером 19 июля 2020 в Санкт-Петербурге "Зенит", обыграв "Спартак" вышел в финал Кубка России по футболу. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак поблагодарил команду соперников за "сумасшедшую самоотдачу".

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в свою очередь признался, что разочарован.

- Мы хотели сыграть в финале, - пояснил свои эмоции коуч. - И сделали для этого все возможное. Ключевым моментом в этой игре стал второй гол, который забил "Зенит", мы слишком быстро его пропустили.

В целом же весь матч Тедеско назвал игрой "учителей против учеников".

- Я постоянно говорю, что у нас молодая команда. Они сегодня играли против футболистов, которые прошли чемпионат мира, принимали участие в Лиге чемпионов. Тем не менее у нас сегодня были моменты.

А вот что Тедеско отказался обсуждать детально, так это судейство. Напомним, из-за своего поведения во время матча с "Локомотивом" главный тренер "Спартака" был дисквалифицирован на три матча Чемпионата России. Поэтому на вопрос о справедливых решениях рефери он ответил кратко. И при этом по-русски.

- Я думаю, что сказал много о рефери. Много-много-много. Сейчас мне лучше говорить о футболе на поле. Спасибо.

ИСТОЧНИК KP.RU