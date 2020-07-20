2020-07-20T08:16:44+03:00
Происшествия

Смертельный пожар произошел в ночь а понедельник в Василеостровском районе

В огне погибла женщина [видео]
Петр КИБЕР
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На Гаванской улице в огне погибла пенсионерка. Фото: vk.com/spb_todayНа Гаванской улице в огне погибла пенсионерка. Фото: vk.com/spb_today
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Пожилая петербурженка погибла в огне на Гаванской улице. Пожар в жилой девятиэтажке в Василеостровском районе города вспыхнул после часа ночи 20 июля. На место происшествия тут же примчались спасатели, которых вызвали испуганные жильцы.

- В 01:16 20 июля поступил вызов по адресу: Василеостровский район, улица Гаванская д. 55. По прибытию установлено, что на пятом этаже по всей площади горела однокомнатная квартира, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Площадь пожара составила около 40 квадратных метров, а полностью ликвидировать возгорание удалось лишь через три часа.

В ходе спасательной операции с верхних этажей были эвакуированы 30 человек. А уже при осмотре сгоревшей квартиры было найдено тело хозяйки. Погибшей оказалась пенсионерка 85 лет.

В причинах смертельного пожара разбираются дознаватели.

Пожар на Гаванской улице в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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