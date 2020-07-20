Смертельный пожар произошел в ночь а понедельник в Василеостровском районе

20 Июль 2020 2020-07-20T08:16:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожилая петербурженка погибла в огне на Гаванской улице. Пожар в жилой девятиэтажке в Василеостровском районе города вспыхнул после часа ночи 20 июля. На место происшествия тут же примчались спасатели, которых вызвали испуганные жильцы.

- В 01:16 20 июля поступил вызов по адресу: Василеостровский район, улица Гаванская д. 55. По прибытию установлено, что на пятом этаже по всей площади горела однокомнатная квартира, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Площадь пожара составила около 40 квадратных метров, а полностью ликвидировать возгорание удалось лишь через три часа.

В ходе спасательной операции с верхних этажей были эвакуированы 30 человек. А уже при осмотре сгоревшей квартиры было найдено тело хозяйки. Погибшей оказалась пенсионерка 85 лет.

В причинах смертельного пожара разбираются дознаватели.

Пожар на Гаванской улице в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU