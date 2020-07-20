Дожди, грозы и жару обещают в понедельник, 20 июля в Санкт-Петербурге

20 Июль 2020 2020-07-20T08:33:42+03:00

В понедельник вполне можно будет позагорать. Пока дождь не пойдет. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Пасмурно и жарко будет в Санкт-Петербурге в наступивший понедельник. Если верить прогнозу синоптиков, то горожан ждут кратковременные дожди, а кое-где даже и грозы. При этом температура превысит климатическую норму, пусть и не намного.

- Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер переменный направлений, слабый. Температура воздуха составит +24...+26 градусов, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам столичного синоптика - ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса, температурный фон в Петербурге держится чуть выше средних значений за последние годы. Правда, всего на 1-2 градуса. В Ленинградской области местами может быть даже теплее - до +27.

Атмосферное давление в Петербурге будет понижаться и составит 758 мм ртутного столба.

На данный момент оно чуть выше (760,9 мм). Влажность с утра понедельника составляет 87%, а воздух уже прогрелся до +19,5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU