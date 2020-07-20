Стаса Барецкого гаишники наказали за тонировку
Скандальный актер, шоумен и экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий устроил очередное представление со своим участием. Вечером воскресенья известную в городе личность заметили в обществе инспекторов ГИБДД. Сам Барецкий тут же похвастался, что, якобы, врезался в полицейскую машину. Однако правда оказалась куда прозаичнее.
- Казалось бы, рядовая процедура - оформление за нарушение тонировки, но нет - это шанс пропиариться. Конечно, не было никакого ДТП, не было никаких травм, - сообщает паблик «Дорожный инспектор».
В результате недолгих разбирательств, шоумен получил протокол по административной статье с длинным подпунктом «Управление транспортным средством, на котором установлены светопропускание которых не соответствует требованиям». Наказание за такое - штраф в 500 рублей.
После оформления Барецкого отпустили «на все четыре стороны». По шанса утроить шоу он не упустил и попытался утолкать с места машину ДПС. Однако стояночный тормоз победил.
ИСТОЧНИК KP.RU