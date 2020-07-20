Стаса Барецкого гаишники наказали за тонировку

20 Июль 2020 2020-07-20T08:50:32+03:00

В ДТП с патрульной машиной, как заявлял сам шоумен, он не попадал

Изменить размер текста: A A

Скандальный актер, шоумен и экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий устроил очередное представление со своим участием. Вечером воскресенья известную в городе личность заметили в обществе инспекторов ГИБДД. Сам Барецкий тут же похвастался, что, якобы, врезался в полицейскую машину. Однако правда оказалась куда прозаичнее.

- Казалось бы, рядовая процедура - оформление за нарушение тонировки, но нет - это шанс пропиариться. Конечно, не было никакого ДТП, не было никаких травм, - сообщает паблик «Дорожный инспектор».

В результате недолгих разбирательств, шоумен получил протокол по административной статье с длинным подпунктом «Управление транспортным средством, на котором установлены светопропускание которых не соответствует требованиям». Наказание за такое - штраф в 500 рублей.

После оформления Барецкого отпустили «на все четыре стороны». По шанса утроить шоу он не упустил и попытался утолкать с места машину ДПС. Однако стояночный тормоз победил.

ИСТОЧНИК KP.RU