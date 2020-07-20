2020-07-20T09:02:26+03:00
Авто

Мурманское шоссе перекроют 20 июля из-за разводки Ладожского моста

Днем здесь будет проходить яхта с большой мачтой
Петр КИБЕР
Поделиться:
Ладожский мост на "Коле" разведут ради яхты. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".Ладожский мост на "Коле" разведут ради яхты. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
Изменить размер текста:

Почти на час будет остановлено движение по Мурманскому шоссе в понедельник, 20 июля. Причиной неудобств для автомобилистов и пассажиров автобусов станет яхта, для проводки которой придется развести Ладожский мост.

- В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке яхты «Хортица» с максимальным высотным габаритом 20,1 будет производиться разводка моста через реку Нева на 41-м км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», - сообщает пресс-службу Управления федеральных автодорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Напомним, что Ладожский мост расположен неподалеку от деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Это довольно оживленное место и без того загруженной трассы.

Поэтому тем водителям, кто не хочет встать в пробку и застрять в пути, советуют заранее продумать свой маршрут.

В УПРДОРе приносят извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять рейсов отменены и два задержаны в Пулково 20 июля
39-й автобус начнет заезжать на верхний пандус Пулково
Мурманское шоссе перекроют 20 июля из-за разводки Ладожского моста
Стаса Барецкого гаишники наказали за тонировку
Дожди, грозы и жару обещают в понедельник, 20 июля в Санкт-Петербурге
Смертельный пожар произошел в ночь а понедельник в Василеостровском районе
"Лучше я буду говорить о футболе на поле": Доменико Тедеско прокомментировал поражение "Спартака" в полуфинале Кубка России
После победы над «Спартаком» «Зенит» запустил хэштег #ИграйтеКакЗенит
«Зенит» вышел в финал Кубка России, обыграв «Спартак» со счетом 2:1
Mercedes насмерть сбил велосипедиста на Шлиссельбургском проспекте
Мини-огород с тыквой и картофелем обнаружили петербуржцы на набережной Мойки
Богослужения возобновили в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга
МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающихся грозах в понедельник, 20 июля
Состав "Зенита" на матч со "Спартаком": с капитанской повязкой выйдет Бранислав Иванович
Умер лама буддийского дацана в Санкт-Петербурге
Убийство кота расследует полиция в Ленобласти
«Метеоры» вновь запустили из Санкт-Петербурга в Петергоф
Двухлетний ребенок выпал с 5 этажа в Тосно
Семь стационаров Санкт-Петербурга готовятся возобновить плановую госпитализацию
Ссора двух мужчин на парковке в Колпино закончилась стрельбой
Днем 19 июля в Санкт-Петербурге развели четыре моста
Еще 202 случая коронавируса выявили в Санкт-Петербурге за сутки
Более 13 тысяч петербуржцев за сутки обследовали на коронавирус
Просидевших в колодце почти неделю котов спасли в Ленобласти