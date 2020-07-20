Мурманское шоссе перекроют 20 июля из-за разводки Ладожского моста

20 Июль 2020 2020-07-20T09:02:26+03:00

Днем здесь будет проходить яхта с большой мачтой

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Почти на час будет остановлено движение по Мурманскому шоссе в понедельник, 20 июля. Причиной неудобств для автомобилистов и пассажиров автобусов станет яхта, для проводки которой придется развести Ладожский мост.

- В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке яхты «Хортица» с максимальным высотным габаритом 20,1 будет производиться разводка моста через реку Нева на 41-м км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», - сообщает пресс-службу Управления федеральных автодорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Напомним, что Ладожский мост расположен неподалеку от деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Это довольно оживленное место и без того загруженной трассы.

Поэтому тем водителям, кто не хочет встать в пробку и застрять в пути, советуют заранее продумать свой маршрут.

В УПРДОРе приносят извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU