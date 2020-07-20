2020-07-20T09:28:58+03:00
Общество

39-й автобус начнет заезжать на верхний пандус Пулково

Об изменениях сообщает ГКУ «Организатор перевозок»
Петр КИБЕР
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39-й автобус будет заезжать на верхнюю эстакаду Пулково.39-й автобус будет заезжать на верхнюю эстакаду Пулково.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Один из самых известных автобусных маршрутов - 39-й курсирующий от станции метро «Московская» до аэропорта Пулково, меняет маршрут. С 19 июля автобус начал высаживать пассажиров на верхней эстакаде терминала, а не на нижней, как было ранее.

- 19 июля изменяется трасса автобусного маршрута № 39. Движение осуществляется с заездом на верхний пандус аэропорта Пулково-1, - сообщает на странице ВКонтакте пресс-служба «Государственного казенного учреждения (ГКУ) Организатор перевозок».

Это связано с изменением работы самого аэропорта, который с 1 июля вновь работает в круглосуточном режиме, а вход в пассажирский терминал вновь осуществляется через второй этаж.

Напомним, что месяц назад из-за возросшего пассажиропотока на линию были выведены дополнительные автобусы.

А сам 39-й маршрут в этом году отмечает свой 40-летний юбилей. Первый рейс автобуса до Пулково состоялся 1 апреля 1980 года. По случаю «дня рождения», был даже выпущен специальный проездной «Подорожник» с именным дизайном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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