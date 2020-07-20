20 Июль 2020 2020-07-20T09:44:45+03:00

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Пять рейсов отменены и два задержаны в Пулково 20 июля 2020 года. «КП-Петербург» продолжает следить за ситуацией в воздушной гавани города и приводить все последние сведения об изменениях в ее работе.

Так, утром понедельника в числе задержанных числились рейсы до Челябинска и Казани. Первый, с временем вылета 02:15 числится на табло аэропорта в статусе «посадка окончена». Второй, что должен улететь в 10:15, пока что задержан.

А вот пять рейсов уже точно не состоятся. Это ночной перелет до Сочи, а также дневные самолеты в Москву (13:05), Сочи (15:40) и вечерние в Анапу (19:35) и Воронеж (21:55).

В остальном аэропорт работает в штатном режиме.

Отметим, что с 1 июля Пулково вновь функционирует круглосуточно, а возросший пассажиропоток обеспечивают внутренние перелеты по России. Для удобства пассажиров, едущих в аэропорт автобусом, 39-й маршрут теперь заезжает на верхнюю эстакаду терминала - сразу к зоне регистрации на рейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU