2020-07-20T10:17:15+03:00
Происшествия

Нарколабораторию и трех «варщиков» обнаружили в Белоострове

Полицейские нашли на месте три кило мефедрона [видео]
Петр КИБЕР
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В нарколаборатории варили мефедрон. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОВ нарколаборатории варили мефедрон. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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Очередных последователей героя сериала «Во все тяжкие» нашли в Курортном районе Петербурга полицейские из отдела по борьбе с наркотиками. Они накрыли целую лабораторию в поселке Новый Белоостров, где варили мефедрон.

- 17 июля 2020 года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в поселке «Новый Белоостров» в дачном доме, сдаваемом в аренду, задержали двух мужчин, 45 и 46 лет, а также 41-летнюю уроженку Архангельской области, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При осмотре дома оперативники нашли целую самодельную лабораторию. Среди канистр с химреактивами, колб и прочего, также нашлись пакеты и с готовым «препаратом». Анализ показал, что это мефедрон, общей массой свыше трех килограммов.

Всем задержанным грозит от 15 до 20 лет за изготовление наркотиков в крупном размере.

Полиция накрыла нарколабораторию в Курортном районе Санкт-Петербурга.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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