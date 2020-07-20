Нарколабораторию и трех «варщиков» обнаружили в Белоострове
Очередных последователей героя сериала «Во все тяжкие» нашли в Курортном районе Петербурга полицейские из отдела по борьбе с наркотиками. Они накрыли целую лабораторию в поселке Новый Белоостров, где варили мефедрон.
- 17 июля 2020 года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в поселке «Новый Белоостров» в дачном доме, сдаваемом в аренду, задержали двух мужчин, 45 и 46 лет, а также 41-летнюю уроженку Архангельской области, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
При осмотре дома оперативники нашли целую самодельную лабораторию. Среди канистр с химреактивами, колб и прочего, также нашлись пакеты и с готовым «препаратом». Анализ показал, что это мефедрон, общей массой свыше трех килограммов.
Всем задержанным грозит от 15 до 20 лет за изготовление наркотиков в крупном размере.
Полиция накрыла нарколабораторию в Курортном районе Санкт-Петербурга.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU