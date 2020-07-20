2020-07-20T10:36:59+03:00
Общество

Больше 8,5 тысяч человек обследовано на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге

Такие данные приводит городской Оперативный штаб
Петр КИБЕР
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Больше 8 тысяч человек проверили на коронавирус за сутки.Больше 8 тысяч человек проверили на коронавирус за сутки.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Больше 8,5 тысяч человек прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. В выходные из количество традиционно меньше, нежели в будние дни. Последние данные по ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге приводит городской Оперативный штаб.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8646 человек. Под медицинским наблюдением находится 1743 пациента. Из них 303 - в обсерваторе, 1008 - на самоизоляции, 432 - контактные.

Операторами единой городской справочной службы «122» обработано 176 звонков, связанных с коронавирусом.

Еще 34 вызова по той же тематике поступили на экстренный номер 112. О приезде в Россию из другой страны сообщили семь человек. Также семь звонков перенаправили в Городскую службу скорой помощи, а четыре - в полицию - 4.

Отметим, что общее число случаев заражения в городе с начала пандемии приближается к 30 тысячам, а число смертей от коронавирусной инфекции превысило 1780 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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