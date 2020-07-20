Микроавтобус устроил войну «обочечникам» на Мурманском шоссе в Санкт-Петербурге

20 Июль 2020 2020-07-20T11:11:54+03:00

Водитель перегородил проезд тем, кто пытался проскочить пробку по краю дороги [видео]

Изменить размер текста: A A

С утра понедельника, 20 июля 2020 года, на Мурманском шоссе в Санкт-Петербурге развернулась настоящая война автомобилистов. Большой поток машин создал затор на дороге. И тут же появились те водители, которые решили объехать его по обочине. Однако многие автомобилисты возмутились такому поведению, а один из них решил заблокировать проезд.

- На Мурманском шоссе собрали «обочечников». Специально выехал микроавтобус и не пускали никого. Но впереди нашлись, те кто запускал. Неужели нравится людям стоять потом из-за «обочечников» еще дольше в пробке, - рассказали в социальной сети автомобилистка.

Из-за дорожной «войны», многим машинам пришлось долго стоять в пробке. Автомобилисты нервничали, ругались, но в итоге все же все смогли разъехаться.

На 11 часов пробок на Мурманском шоссе не наблюдается.

Микроавтобус перегородил проезд "обочечникам" на Мурманском шоссе в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU