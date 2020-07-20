Город закупит тесты на антитела к коронавирусу для лабораторий Санкт-Петербурга

20 Июль 2020 2020-07-20T11:38:30+03:00

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Правительство Санкт-Петербурга закупит большое количество тестов для определения наличия антител к коронавирусу. В понедельник, 20 июля 2020 года, Смольный сообщил, что собирается выделить на это более 10 миллионов рублей. Системы будут распределены между девятью лабораториями города.

- Из Резервного фонда городского правительства выделяется 10 950 000 рублей на приобретение наборов тест-систем для проведения иммуноферментного анализа определения иммуноглобулина G. Тест-системы получат 9 лабораторий медицинских организаций, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, - рассказали в Смольном.

Сейчас регулярное тестирование на наличие антител к коронавирусу очень важно для медицинских работников, чтобы они могли продолжать свою деятельность в условиях эпидемии.

Также напомним, что за последние сутки в Петербурге были обследованы на коронавирус более 8,5 тысяч человек. Эти результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU