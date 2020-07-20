Ford сгорел дотла ночью 20 июля на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге
Пожарные Санкт-Петербурга ночью 20 июля 2020 года тушили пожар на проспекте Солидарности. Около 3:30 часов на улице загорелся автомобиль марки Ford. Пламя мгновенно охватило машину, поглотив полностью собой. Разыгравшийся огонь начал перекидываться и на соседний автомобиль. Свидетели пожара незамедлительно вызвали спасателей.
- На проспекте Солидарности в 3:30 часов загорелся Ford и огонь перекинулся на багажник Skoda, - рассказал в социальной сети очевидец.
Также в сети появилось видео с места пожара. На нем видно полыхающий автомобиль и огонь, который все сильнее раздувается от ветра. Рядом работают спасатели, готовятся локализовать возгорание.
В итоге пожар был успешно потушен. По предварительным данным, пострадавших нет.
Сейчас специалисты проводят экспертизу для того, чтобы установить причину возгорания, а также назвать повреждения автомобилей при ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU