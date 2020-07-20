Пассажиропоток в Пулково полностью восстановился после пандемии
Впервые с начала эпидемии коронавируса аэропорт Санкт-Петербурга восстановил пассажиропоток. По данным от понедельника, 20 июля 2020 года, за 19 дней июля Пулково обслужил более 400 тысяч человек. Эта цифра соответствует аналогичному периоду прошлого года.
- С 1 по 19 июля 2020 года пассажиропоток на региональных направлениях аэропорта Пулково составил более четырехсот тысяч пассажиров. Таким образом, российский региональный трафик аэропорта восстановлен на 100 процентов, - рассказали в "Воздушной гавани".
Наиболее востребованными региональными направлениями в первой половине июля 2020 в аэропорту Пулково стали: Симферополь, Сочи, Калининград, Новосибирск, Анапа, Екатеринбург, Краснодар, Уфа, Казань, Минеральные Воды и Челябинск.
Сейчас Пулково продолжает восстанавливать работу направлений как внутри страны, также и международных рейсов.
ИСТОЧНИК KP.RU