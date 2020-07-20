2020-07-20T12:59:20+03:00
Происшествия

«Волан-де-Морт» ограбил отель «Платформа 9 3/4» в Санкт-Петербурге

След злодея не смогла взять даже служебная собака
Петр КИБЕР
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Неизвестный злодей ограбил отель «Платформа 9 ¾» в Санкт-Петербурге.Неизвестный злодей ограбил отель «Платформа 9 ¾» в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полицейские Центрального района Санкт-Петербурга ищут неизвестного злодея, который поздним вечером воскресенья, почти под покровом белой ночи, ограбил отель со сказочным названием «Платформа 9 3/4» - такую нумерацию имела платформа, с которой в Хогвартс отправился Гарри Поттер.

- 19 июля в 23:15 от администратора отеля «Платформа 9 3/4» (Гончарная ул.8) поступило сообщение, что в 23:00 неизвестный мужчина с закрытым шарфом лицом, вошел в помещение отеля где, угрожая ей ножом, потребовал деньги, забрал их и скрылся, - сообщает источник «КП».

Добычей неизвестного Волан-де-Морта (так звали главного злодея книг про приключения Гарри Поттера), стали 100 тысяч рублей. А сходство с сказочным преступником грабителю придало то, что его след не смогла взять даже служебная собака по кличке Жасмин.

Не иначе, безликий растворился в ночи без следа. Сейчас злоумышленника ростом 165-170 см, с карими глазами, черными волосами и акцентом ищут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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