2020-07-20T12:48:22+03:00
Общество

Появилось первое совместное фото актеров, сыгравших в 20-м сезоне «Тайн следствия»

Актриса Анна Ковальчук и ее коллеги, как и полагается, в медицинских масках
Алина ЧЕМЕРИС
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Предположительно, снимок сделан на съемочной площадкеПредположительно, снимок сделан на съемочной площадкеФото: СОЦСЕТИ
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В интернете появилось фото героев популярного детективного сериала «Тайны следствия». Снимок опубликовала в своем аккаунте в Instagram исполнительница главной роли Анна Ковальчук. Предположительно, кадр был сделан во время съемок фильма.

На фото актриса запечатлена вместе со своими коллегами. На всех надеты медицинские маски. Подписчики Анны уже шутят по поводу нового обязательного «аксессуара».

- Постоянный реквизит для нового сезона? – комментируют пользователи соцсетей.

Напомним, съемки юбилейного 20-го сезона нашумевшего сериала «Тайны следствия» начались в Петербурге три недели назад. Артистам предстоит работать не только в Северной столице, но и в Ленобласти и Карелии. Режиссерами 20-го сезона стали Егор Баринов и Егор Абросимов. Главную роль – следователя Марии Шевцовой – как и раньше, исполняет Анна Ковальчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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