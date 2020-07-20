Лучшими общественными пространствами России названы более 50 мест Санкт-Петербурга

20 Июль 2020 2020-07-20T13:01:00+03:00

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Более 50 общественных пространств Санкт-Петербурга вошли в число лучших лучших практик и проектов по благоустройству, реализованных в 2019 году в России. В понедельник, 20 июля 2020 года, в Смольном рассказали, что среди них, как популярные места, например, Севкабель-порт, так и детская площадка на улице Циолковского.

- За прошлый год в городе выполнен рекордный объем работ по благоустройству. Приведено в порядок 145 парков и скверов. Среди них – Парк героев-пожарных, Набережная Карповки, Ивановско-Щемиловский сад, Сосновка и многие другие, - отметили в правительстве города.

Под благоустройства попало около 500 дворов. Программа активно продолжается и в этом году.

Сейчас идет разработка концепции Приморского парка Победы с учетом лучших мировых и отечественных практик.Вокруг территории парка будут построены беговая и велосипедная трассы протяженностью порядка 6,5 км. Появится зона тихого отдыха с кормушками для птиц, уличной библиотекой, зона отдыха у воды, пространство для занятий йогой, детская и спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU