2020-07-20T13:10:26+03:00
Происшествия

4-летний малыш выпал из окна пока родители спали в дачном доме в Ленинградской области

Мальчик получил много травм, упав с высоты второго этажа
Лилия КОЗЛОВА
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Ребенок выпал из окна второго этажа на даче, пока родители спалиРебенок выпал из окна второго этажа на даче, пока родители спалиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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На даче в деревне Гарболово, Всеволожского района Ленинградской области, произошло ЧП с маленьким ребенком. В воскресенье, 19 июля 2020 года, четырехлетний мальчик выпал из окна дома, пока родители спали. Падал малыш с высоты второго этажа. От громкого плача родители сразу же проснулись и вызвали "скорую помощь".

- В экстренные службы позвонила мама ребенка, 35-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она рассказала, что инцидент произошел в 9 часов утра, пока они с мужем спали, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Женщина пояснила, что окно на втором этаже дома было не закрыто. Москитной сетки на раме также нет.

Малыш попал в Токсовскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом пояснично-крестцового отдела позвоночника. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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4-летний малыш выпал из окна пока родители спали в дачном доме в Ленинградской области
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