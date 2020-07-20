Ространснадзор проверяет Пулково из-за столкновения самолетов
Специалисты Ространснадзора начали проверку в петербургском аэропорту Пулково. Инспекция стала результатом ЧП месячной давности. В середине июня здесь при рулежке столкнулись два самолета.
- Подтверждаем факт проведения проверки Ространснадзором, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».
Других подробностей в Пулково не приводят. Скорее всего, проверка коснется диспетчерской и других наземных служб аэропорта.
Напомним, что инцидент произошел 14 июня. Тогда, во время рулежки не смогли разъехаться самолеты «Уральских авиалиний» и S7.
- Один из них зацепил крылом хвост другого, - сообщали «Комсомолке» очевидцы.
На работу самого аэропорта инцидент никак не повлиял, пострадавших также не оказалось. Тем не менее, происшествием заинтересовались надзорные органы, ведь в крыльях у самолетов располагаются топливные баки и даже небольшое повреждение могло вызвать пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU