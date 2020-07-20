Ространснадзор проверяет Пулково из-за столкновения самолетов

20 Июль 2020 2020-07-20T13:10:32+03:00

В аэропорту факт проведения инспекции уже подтвердили

Изменить размер текста: A A

Специалисты Ространснадзора начали проверку в петербургском аэропорту Пулково. Инспекция стала результатом ЧП месячной давности. В середине июня здесь при рулежке столкнулись два самолета.

- Подтверждаем факт проведения проверки Ространснадзором, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Других подробностей в Пулково не приводят. Скорее всего, проверка коснется диспетчерской и других наземных служб аэропорта.

Напомним, что инцидент произошел 14 июня. Тогда, во время рулежки не смогли разъехаться самолеты «Уральских авиалиний» и S7.

- Один из них зацепил крылом хвост другого, - сообщали «Комсомолке» очевидцы.

На работу самого аэропорта инцидент никак не повлиял, пострадавших также не оказалось. Тем не менее, происшествием заинтересовались надзорные органы, ведь в крыльях у самолетов располагаются топливные баки и даже небольшое повреждение могло вызвать пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU