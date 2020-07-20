На выплаты медикам в Санкт-Петербурге выделено еще 878 миллионов рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T13:28:51+03:00

Деньги перечислят врачам и водителям "скорых", а также тем, кто пострадал при работе с коронавирусом

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Из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга выделили еще средства на выплаты медицинским работникам. В понедельник, 20 июля 2020 года, губернатор города Александр Беглов подписал постановление, согласно которому на реализацию постановления о поддержке медицинских работников будет потрачено еще 878 миллионов рублей.

- Эти средства пойдут на выплаты медицинским работникам и водителям скорой помощи, пострадавшим от коронавирусной инфекции при оказании медицинской помощи, а также членам семей умерших медработников, - рассказали в правительстве Петербурга.

Ранее на единовременные выплаты из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга было выделено 630 млн рублей. Эти средства уже израсходованы в полном объеме.

Решение о выделении дополнительных средств принято в связи с продолжением приема заявлений комиссиями медицинских учреждений по признанию работников пострадавшими в результате исполнения должностных обязанностей вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU