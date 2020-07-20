2020-07-20T13:38:32+03:00
Общество

Милана Тюльпанова вместо поездки на Мальдивы мылась в тазике на Алтае

Отпуск в Сибири знаменитая петербурженка проводит не впервые
Полина ШАНДРАК
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Отпуск в Сибири знаменитая петербурженка проводит не впервые. ФОТО: Инстаграм Миланы ТюльпановойОтпуск в Сибири знаменитая петербурженка проводит не впервые. ФОТО: Инстаграм Миланы Тюльпановой
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На днях экс-жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова вернулась из республики Алтай. Сначала долго держала интригу, с кем же она там отдыхала. Как выяснилось, никакого нового романа, в путешествие общественница отправилась вместе с подругой. В соцсетях она поделилась подробностями.

- Я люблю такие трипы – мы были в бесконечно красивых местах, занимались хаи кингом, ездили на водопады. Жили, кстати, в максимально простых условиях: мылись в бане, одежду в тазах стирали - и, мне кажется, городским людям нужен такои отрыв от реальности. Он совершенно точно показывает, что все намного проще, чем мы привыкли себе надумывать, - написала в соцсети Тюльпанова.

По ее словам, все дни путешествие у нее не ловила сотовая связь. Но к этому она уже была готова: на она впервые, однако в поездке на Байкал зимой она с такими нюансами сталкивалась. Ничего плохого, отсутствие связи с внешним миром, живописные виды гор и озер пошли Милане только на пользу.

- Наблюдая жизнь, совершенно отличную от нашеи , многое становится как будто бы яснее в голове. Мне понравилось, советую, - призналась она.

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milana_tulpanovamilana_tulpanova
Милана Тюльпанова на Алтае
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ИСТОЧНИК KP.RU

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