2020-07-20T13:38:19+03:00
Дом. Семья

Большую черепаху заметили плавающей в Смоленке

Местные жители сообщают, что она поселилась под мостом Кораблестроителей
Петр КИБЕР
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Под мостом Кораблестроителей поселилась черепаха Фото: vk.com/vasilyevskiyostrovПод мостом Кораблестроителей поселилась черепаха Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov
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Кто только не водится в петербургских реках. Здесь видели и нерп и тюленей и даже бобров, а теперь горожане заметили в водах большую черепаху. Если точнее - красноухую. Обычно они живут в теплых штатах США, а в России водятся обычно в аквариумах.

- На Новосмоленской набережной в реке, под мостом Кораблестроителей видели красноухую черепаху, большую. Она живая, плавает. Может у кого то есть возможность помочь ей выбраться , - пишут в петербуржцы в паблике «Живем на Васильевском».

Сама черепаха завестись в Смоленке не могла и попала туда скорее всего из рук человека. Маленьких черепашек заводят как домашних питомцев. Но земноводные быстро растут и вскоре требуют больших аквариумов и больше внимания. Некоторые просто выкидывают их в воду.

- Опять? Год назад поймала здесь же черепаху красноухую, теперь она живет у меня. Убить готова тех кто заводит, а потом как игрушку выбрасывает. Они никому они не нужны к сожалению. Пристроить будет трудно, - рассказывает одна из пользовательниц соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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