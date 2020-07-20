Годовалый мальчик выпал из окна многоэтажки в Ленинградской области
В Ленинградской области очередной ребенок, оставленный без присмотра, выпал из окна. ЧП произошло утром в воскресенье, 19 июля 2020 года, в доме 20 по улице Исакова в городе Подпорожье. Годовалый мальчик, пока за ним никто не наблюдал, забрался на подоконник дома и вывалился с высоты четвертого этажа.
- Инцидент произошел около 9:27 часов утра. Родители оставили малыша без присмотра. Тогда он забрался на подоконник открытого окна, облокотился на москитную сетку, которая, не выдержав вес ребенка, выпала, вместе с мальчиком, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.
На место сразу же приехала карета "скорой помощи", которая госпитализировала мальчика в Лодейнопольскую городскую больницу. Несмотря на высоту падения, врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное.
О семье известно, что она полная и благополучная, на учете не стоит. По факту ЧП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU