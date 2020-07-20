2020-07-20T13:41:12+03:00
Происшествия

Годовалый мальчик выпал из окна многоэтажки в Ленинградской области

Ребенок залез на подоконник, пока за ним никто не следил
Лилия КОЗЛОВА
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Годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в ЛенобластиГодовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области очередной ребенок, оставленный без присмотра, выпал из окна. ЧП произошло утром в воскресенье, 19 июля 2020 года, в доме 20 по улице Исакова в городе Подпорожье. Годовалый мальчик, пока за ним никто не наблюдал, забрался на подоконник дома и вывалился с высоты четвертого этажа.

- Инцидент произошел около 9:27 часов утра. Родители оставили малыша без присмотра. Тогда он забрался на подоконник открытого окна, облокотился на москитную сетку, которая, не выдержав вес ребенка, выпала, вместе с мальчиком, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место сразу же приехала карета "скорой помощи", которая госпитализировала мальчика в Лодейнопольскую городскую больницу. Несмотря на высоту падения, врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное.

О семье известно, что она полная и благополучная, на учете не стоит. По факту ЧП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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