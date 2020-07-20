2020-07-20T13:54:11+03:00
Общество

Реставрация 200-метровой стены Александро-Невской лавры завершится в 2020 году

По всей длине восстановлена лицевая кирпичная кладка
Лилия КОЗЛОВА
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В этом году завершается реставрация 200-метровой подпорной стены Александро-Невской ЛаврыВ этом году завершается реставрация 200-метровой подпорной стены Александро-Невской ЛаврыФото: Артем КИЛЬКИН
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В 2020 году завершится реставрация подпорной стены Александро-Невской лавры, которая отделяет восточный двор храма от Никольского кладбища. Как отметили 20 июля в КГИОП, работы идут капитальные. Реставраторы сталкиваются со множеством проблем, включая перепады уровней на территории.

- Мы столкнулись с большой проблемой как раз из-за этого перепада высоты, из-за скапливания воды со стороны Александро-Невской Лавры, а также из-за гаражей, которые в советский период были построены вплотную к стене XVIII века: она намокала, разрушались фундамент и кирпичная кладка: деструкция кирпича в отдельных местах доходила до 50 процентов. Стену нужно было уже фактически спасать, – отметил председатель КГИОП Сергей Макаров.

Сейчас вопрос с гидроизоляцией фундаментов и восстановлением исторической кладки уже решен. Теперь реставраторы приступают к выбору цвета, чтобы вернуть стене исторический облик.

Отмечается, что полная реставрация лавры займет около 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Реставрация 200-метровой стены Александро-Невской лавры завершится в 2020 году