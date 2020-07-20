2020-07-20T14:27:14+03:00
Происшествия

Отрезанную человеческую ногу нашел в реке Мга ныряльщик-любитель

Возможно, часть тела принадлежит убитому и расчлененному трансгендеру
Петр КИБЕР
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В июне во Мге нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами. Фото ГСУ СК РФ по ЛОВ июне во Мге нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами. Фото ГСУ СК РФ по ЛО
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Неожиданную и неприятную находку сделал житель Ленинградской области, решивший понырять в речке Мга. На глубине он наткнулся на отрезанную человеческую ногу. О «сюрпризе» мужчина сообщил в полицию.

- В 14:00 19 июля поступило сообщение о том, что примерно в 800 метрах по течению от моста в деревне Пухолово, на глубине около метра найдены останки человека, - сообщает источник «КП».

Приехавшие на место стражи порядка вызвали водолазов, а те занялись поисками ноги. По предварительным данным, она может принадлежать убитому трансгендеру, чье тело было найдено также во Мге 15 июня.

Тогда на расчлененный труп наткнулся шестиклассник, решивший искупаться в речке. Позднее эксперты изучили останки и нашли на мужском торсе грудные импланты, по которым и выяснили личность погибшего. Им оказался 23-летний уроженец Узбекистана. Поиски его убийцы продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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