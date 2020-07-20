Грозы и 27-градусная жара придут 21 июля в Ленинградскую область
На Ленинградскую область надвигаются грозы и сильные ливни. Во вторник, 21 июля 2020 года, по 47-му региону пройдутся дожди, поднимется сильный, порывистый ветер. При этом, похолодания ждать не стоит. В области установится 27-градусная жара. Об этом местных жителей предупредили в МЧС региона.
- 21 июля в Ленобласти будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Так, вторник выдастся знойным и душным. Температура воздуха, в зависимости от района, поднимется до 22-27 градусов.
Согласно прогнозу синоптиков, грозы и ливни будут бушевать в области с 20 по 23 июля. В четверг и вовсе ожидается град, а ветер поднимется до 15 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU