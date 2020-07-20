2020-07-20T14:29:44+03:00
Общество

Грозы и 27-градусная жара придут 21 июля в Ленинградскую область

Ливни продержатся в регионе до конца рабочей недели
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Ливни и грозы придут в Ленобласть 21 июляЛивни и грозы придут в Ленобласть 21 июляФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

На Ленинградскую область надвигаются грозы и сильные ливни. Во вторник, 21 июля 2020 года, по 47-му региону пройдутся дожди, поднимется сильный, порывистый ветер. При этом, похолодания ждать не стоит. В области установится 27-градусная жара. Об этом местных жителей предупредили в МЧС региона.

- 21 июля в Ленобласти будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, вторник выдастся знойным и душным. Температура воздуха, в зависимости от района, поднимется до 22-27 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, грозы и ливни будут бушевать в области с 20 по 23 июля. В четверг и вовсе ожидается град, а ветер поднимется до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты рассказали, чем застроят территорию «Севкабеля»
Петербургские ученые впервые в мире расшифровали геном вредоносного гриба
Два судимых петербуржца отобрали у женщины помаду, билеты в театр и форель
Лиговский проспект затопило во время работ по прокладке коммуникаций в Санкт-Петербурге
Мусоровоз жестко влетел в самосвал на КАД
Могилы русских адмиралов приведут в порядок власти Санкт-Петербурга
На КАД полностью перекроют два съезда с 20 июля в Санкт-Петербурге
Пулково поднимает стоимость аэропортовых сборов на рейсах в Москву и за границу
В самолете Москва-Петербург поймали преступника, три года скрывавшегося от полиции
Грозы и 27-градусная жара придут 21 июля в Ленинградскую область
Отрезанную человеческую ногу нашел в реке Мга ныряльщик-любитель
Реставрация 200-метровой стены Александро-Невской лавры завершится в 2020 году