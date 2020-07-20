В самолете Москва-Петербург поймали преступника, три года скрывавшегося от полиции

20 Июль 2020 2020-07-20T14:45:09+03:00

В Пулково поймали грабителя, три года скрывавшегося от полиции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчину разыскивали с декабря 2017 года за грабеж в столице

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который уже три года скрывался от правосудия. В понедельник, 20 июля 2020 года, в аэропорту Пулково поймали 31-летнего подозреваемого в грабеже. Причем, само задержание произошло еще в воздухе, в самолете Москва-Петербург.

- Установлено, что следственными органами города Москвы гражданин объявлен в розыск по подозрению в совершении грабежа, - сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Известно, что мужчина скрывался от полиции с декабря 2017 года за грабеж в столице.

Подозреваемого доставили в дежурную часть в Пулково, где поместили в специальное помещение для задержанных.

Сейчас информация о поимке преступника уже передана инициатору розыска. В скором времени подозреваемый снова вернется в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU